Zibba, la Cina e laboratori per bambini alla Feltrinelli

Genova. Ecco gli eventi previsti alla libreria Feltrinelli di Genova per questa settimana

Giovedì 15 marzo 2018 dalle ore 18

LE COSE CHE SUONA ZIBBA

L’ottavo disco di Zibba “Le cose” esce anticipato dai singoli “Quello Che Vuoi” e “Quando Stiamo Bene feat. Elodie (prod. Mace)”.

L’album contiene dodici brani, molti dei quali nati da collaborazioni con artisti di primo piano provenienti da realtà musicali diverse e distanti, ma che Zibba ha saputo avvicinare esaltando ogni loro sfumatura: in ordine di apparizione Elodie, Erica Mou, Chantal, David Blank, Alex Britti, Marco Masini e Diego Esposito. LE COSE è un album concepito e cresciuto nel tempo, passando attraverso diverse fasi produttive tra la Liguria e Milano. La produzione è stata curata in prima persona da Zibba, assistito da Simone Sproccati: la scrupolosa ricerca sonora ha permesso di cucire intorno alle voci dei tanti artisti che compaiono nel disco la giusta atmosfera.Stasera lo presenta ai fan ed esegue alcuni brani live.

Venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 16.30 – Genova

INCONTRO PER DOCENTI – ISTITUTO CONFUCIO – CINA E WORLD HISTORY

PERCORSI PER LO STUDIO DELLA CINA NEL CONTESTO GLOBALE

Incontro con Elisabetta Gaiani

professore associato di Storia della Cina contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e curatrice del volume

Cina e World History.

Materiali didattici per lo studio della Cina nel contesto globale

(Guerini e associati)

Mentre il cinese viene adottato come lingua curricolare in un numero sempre crescente di scuole italiane, l’apprendimento della lingua non è sempre accompagnato da un’adeguata didattica della cultura e della storia di quella che è ormai diventata una delle principali potenze economiche a livello mondiale.

Gli incontri in programma forniscono riflessioni metodologiche sulla didattica e contenuti specialistici relativi alla storia della Cina dell’Ottocento e del Novecento. Vengono proposti percorsi didattici basati sull’approccio della World History che superino l’eurocentrismo ed evitino nello stesso tempo di isolare la Cina come un “mondo a parte”.

Incontri per docenti della scuola secondaria di II grado.

I partecipanti potranno richiedere l’attestato per l’acquisizione di crediti formativi per gli insegnanti.

Per partecipare scrivi a: eventi.genova@lafeltrinelli.it

Sabato 17 marzo 2018 dalle ore 16.30



FESTA DEL PAPÀ

ART & CRAFT

Progettiamo un regalo per il tuo papà!

Colori, decorazioni e tanta immaginazione: basta davvero poco per creare, personalizzare

e portare a nuova vita oggetti vecchi o fuori moda! Vieni a visitare il nostro nuovo settore dedicato al fai da te creativo e da ottobre partecipa ai laboratori! Prenota inviando una mail a eventi.genova@lafeltrinelli.it e acquista il tuo kit alle casse per il laboratorio.

Domenica 18 marzo 2018 dalle ore 10.30

LE GIRAFFE NON SANNO BALLARE – laFeltrinelli Kidz

Laboratorio per bambini, da 3 a 6 anni, di Dario Apicella con letture, disegni, suoni e colori, ispirato al libro Le Giraffe non sanno ballare. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.