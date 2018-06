Zerocalcare, ma non solo. Ecco gli ospiti della settimana alla Feltrinelli di Genova

Genova. C’è anche Zerocalcare questa settimana ospite della libreria Feltrinelli di Genova. Ecco il dettaglio degli eventi:

Giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 18:00 – Genova

INCONTRO CON GIANFRANCO MANFREDI

Oggi a laFeltrinelli Gianfranco Manfredi presenta il suo ultimo lavoro Sessantotto – Cani sciolti (Bonelli Editore).

Gianfranco Manfredi, scrittore e sceneggiatore di fortunate serie come “Magico Vento”, “Volto Nascoto” e “Shangai Devil”, dipinge un affresco che, raccontando la vita di persone comuni, fotografa, per riflesso la vita del nostro Paese. Sei giovani studenti, intorno ai vent’anni, stringono amicizia a Milano, nel corso delle prime occupazioni e delle manifestazioni in piazza. Sono “Cani Sciolti”, aperti ai cambiamenti, tutti in qualche maniera “ribelli” rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Seguiamo l’intreccio delle loro vite a partire dal sessantotto: segnati da eventi della Storia collettiva, la loro crescita è frutto anche e soprattutto di scelte private, e vedremo quali esperienze personali li hanno condotti a trasformarsi, nel passaggio tra la giovinezza e l’età matura.

Venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 15:00 – Genova

INCONTRO CON ZEROCALCARE

Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. Niente è più come prima. Sei mesi dopo l’uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua storia più emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà sociale del suo cast sembra assoluto, i rapporti amicali si lacerano, le tenebre avanzano. Piccoli pezzi di ciascuno vengono perduti, rubati, cambiano gli equilibri. E l’armadillo è sempre latitante. Se una soluzione esiste, in cosa consisterà?

Zerocalcare presenta Macerie prime sei mesi dopo (Bao Publishing), disponibile anche con copertina variant in esclusiva per la Feltrinelli.ore 15.00: inizio disegni. ore 18.00: presentazione con Michele Foschini e a seguire seconda sessione di dediche. Dalle ore 9.00 distribuzione biglietti numerati per avere accesso al firmacopie.I numeri da 1 a 200 saranno per dediche normali, con richieste ragionevoli (meno personaggi chiedete e meglio è); i numeri da 201 in avanti saranno per le dediche veloci, che danno diritto comunque a un disegno, ma tra i soggetti classici (Zerocalcare da adulto, adolescente o bambino, la madre, l’armadillo, Secco, Cinghiale, la combattente curda e altri classici).

Sabato 16 giugno 2018 dalle ore 10:00 – Genova

LETTORI CERCASI

Il gruppo di lettura Teatro della Tosse – La Feltrinelli conclude la stagione in occasione del Bloomsday 2018. L’incontro di oggi è dedicato a un racconto prestigioso come Nestore – la scuola tratto dall’Ulisse di Joyce.

Sabato 16 giugno 2018 dalle ore 16:00 – Genova

ART & CRAFT – Più Fimo per Tutti!

Costruiamo un oggetto con il fimo!

Laboratorio tematico con prenotazione a eventi.genova@lafeltrinelli.it per riservarti il kit per partecipare.

Sabato 16 giugno 2018 dalle ore 10:00 – Genova

FIRMACOPIE CON KESSY & MELY

Luna e Sol, gemelle, sono allo stesso tempo uguali e diversissime: entrambe con la carnagione olivastra, lunghi capelli scuri, occhi leggermente a mandorla, hanno l’una un carattere estroverso ed esuberante, l’altra timido e riservato. Ed è forse questo equilibrio perfetto che le ha rese inseparabili. Ma quando Luna perde completamente la testa per un nuovo e misterioso studente arrivato a metà anno, il loro rapporto rischia di rovinarsi irrimediabilmente. E se invece anche per Sol fosse l’occasione giusta per trovare l’amore e imparare ad affrontare la vita con più spensieratezza? Tra esilaranti video di musical.ly, perfide compagne di classe, tornei scolastici, liti furibonde e prime cotte, Sol e Luna impareranno una lezione importante: nemmeno il ragazzo più carino della scuola può spezzare il legame che le unisce… o forse sì? Kessy & Mely, gemelle, hanno 16 anni. Di origini peruviane, sono nate a Milano, dove vivono e girano i video di musical.ly che le hanno rese Famose con oltre 830 mila fan. Oggi firmano copie del loro nuovo libro per Fabbri “Un ragazzo tra noi”.