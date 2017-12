Xavier Rudd, dall’Australia a Sestri Levante

Sestri Levante. Il polistrumentista folk australiano Xavier Rudd insieme alla sua nuova band The United Nations arriva in Italia per presentare l’ultimo album “Nanna”. In Liguria sarà al Mojotic Festival l’8 luglio al Teatro Arena Conchiglia (ore 21).

Xavier Rudd & The United Nations riunisce musicisti da ogni angolo del globo per rappresentare le diverse culture di Australia, popolazioni aborigene, Sudafrica, Samoa, Germania e Papua Nuova Guinea. Il messaggio della band è semplice: tutti popoli del mondo possono unirsi e ritrovare il proprio spirito, rifacendosi alle culture antiche e proteggendo la Terra e l’essenza della creazione. E, come sempre, la musica di Xavier Rudd colpisce quanto il suo stesso messaggio.

Ottavo album di Rudd, “Nanna” è il seguito di “Spirit Bird” (2012) che, spinto dalla hit “Follow The Sun” (disco di platino in Italia), ha debuttato al #2 della classifica ARIA e ha portato Xavier in giro per il mondo per il suo tour più lungo ad oggi. Questo nuovo capitolo della sua carriera riporterà Rudd on the road nell’inedito ruolo di frontman di un ensemble con alcuni dei migliori musicisti al mondo.