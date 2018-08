Comunicato Stampa:

Il Cuore dello Yoga a.s.d. annuncia l’attesa X edizione di Yoga in spiaggia a Vernazzola

Il Cuore dello Yoga a.s.d. è lieto di annunciare la X edizione dell’iniziativa “Yoga in Spiaggia a Vernazzola” realizzata come di consueto sulla spiaggia libera di Sturla. La stagione delle pratiche all’aperto (totalmente gratuite per i nostri soci) si inaugurerà martedì 19 giugno alle ore 7 con una meditazione e alle ore 19:30 con una sessione di yoga. Le lezioni sono condotte dagli istruttori incaricati de Il Cuore dello Yoga a.s.d. Si rammenta a quanti desiderano partecipare per la prima volta, l’obbligatorietà del tesseramento (CONI – US ACLI) e del certificato medico per attività sportiva non agonistica e la necessità di presentarsi tre quarti d’ora prima della lezione per effettuare la registrazione. Tutti i nuovi tesserati riceveranno un piccolo omaggio all’atto dell’iscrizione. Per maggiori info contattare la segreteria o visitare il sito www.ilcuoredelloyoga.it

CALENDARIO LEZIONI YOGA IN SPIAGGIA:

YOGA:

– martedì 19 giugno ore 19:30

– martedì 26 giugno ore 19:30

– martedì 3 luglio h 19:30

– martedì 10 luglio h 19:30

– martedì 17 luglio h 19:30

– martedì 24 luglio h 19:30

– martedì 31 luglio h 19:30

– martedì 7 agosto h 19:30

Le pratiche durano un’ora e un quarto e sono condotte da Paola Basso, Patrizia Boattini, Silvia Canevaro,

Chiara Cioncoloni, Francesca Dentice.

MEDITAZIONE:

– martedì 19 giugno h 7

– giovedì 21 giugno h 7

– martedì 17 luglio h 7

– martedì 24 luglio h 7

– giovedì 26 luglio h 7

– martedì 7 agosto h 7

– martedì 9 agosto h 7

Le sessioni durano un’ora e sono condotte da Marta Filippini.

Il Cuore dello Yoga a.s.d.

+39 345 69 73 959

ilcuoredelloyoga@gmail.com

www,ilcuoredelloyoga.it

CF 95176160109

viale Sauli 4/7 scala A

16121 Genova

Sede legale:

piazza Paolo da Novi 5/1

16129 Genova