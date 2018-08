“When you wish upon a star” – Bill Frisell al Gezmataz Festival

Dopo la sonorizzazione dei film muti di Buster Keaton e dopo il meraviglioso lavoro di elaborazione armonica in presa diretta a contatto con le immagini del documentario “The great flood” sull’alluvione del Mississipi degli anni ’20, Bill Frisell, chitarrista eccellente innovatore della concezione estetica, ritorna con questo “When You Wish Upon A Star” ad un altro progetto dedicato al cinema. Stavolta però il percorso è inverso, perché è dalla musica e non dalle immagini che si parte per giungere alla rievocazione di alcuni movies del grande cinema americano del passato. Una lunga carrellata attraversa le musiche originali di quei film, dove il ricordo è viatico tra immagini e musica, in una sinestesia nostalgica.

When you wish upon a star e Moon river fanno parte della storia del cinema ma hanno anche avuto un seguito proprio quali standard in musica ed erano già stati interpretati da Frisell in un suo album precedente realizzato con la cantante Petra Haden, figlia del compianto contrabbassista Charlie, la quale è presente con la sua maniera delicata anche in quasi tutte le tracce di questo lavoro di autentico stile. L’estetica musicale di Frisell si muove come una macchina da presa dentro le immagini e scova gli angoli di un’armonia apparentemente semplice che sembra oramai dimenticata.

Giovedì 19 luglio ore 17:30

Piazza Matteotti, via san Lorenzo, Porto Antico

Marching Band

ore 21:30 Piazza delle Feste (Porto Antico)

Bill Frisell – When you wish upon a star

I concerti di Bill Frisell del 19 luglio e Camille Bertault del 20 luglio sono prime nazionali. Quello di Maria Joao il 21 è un’esclusiva italiana mentre il concerto Sound Landing del 22 luglio un’anteprima assoluta di produzione dell’associazione Gezmataz.

Per le serate del 19, 20 e 21 luglio il costo del biglietto singolo è di 18 €, quello dell’abbonamento alle tre serate 40 €. Tutti gli altri eventi sono gratuiti. Prevendite tramite il circuito Happy Ticket.