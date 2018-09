Bernstein era un musicista dalle due anime: quella colta, nutrita della grande tradizione sinfonica europea, e quella popolare, fatta di jazz, blues, songs di Gershwin e musica afro e ispanoamericana. West Side Story, il suo titolo più celebre, è il suo autoritratto: citazioni da Beethoven e passaggi spigolosi, moderni, si fondono con melodie be-pop e ritmi latini, dando vita a un “melting pot” che rispecchia in musica l’eterogeneità della cultura americana, giudicata dal kennedyano Bernstein un valore da difendere. Anche la vicenda sentimentale contiene un esplicito messaggio sociale: l’amore è una forza trasversale che va oltre le rivalità di parte. Come in Romeo e Giulietta, a cui la trama si ispira.

Nel 1957, a Broadway, i Capuleti e i Montecchi si reincarnano in due bande rivali che si contendono l’Upper West Side di Manhattan, i portoricani Sharks, a cui appartiene Maria, e gli americani Jets, di cui fa parte Tony. E anche se la ragazza, diversamente da Shakespeare, si salva, la morale non cambia: l’amore è destinato a soccombere davanti a chi non lo accetta come sentimento libero.

Definire West Side Story un musical è riduttivo: è teatro totale, che intreccia musica, canto, prosa e danza. Dopo il grande successo della stagione scorsa, il Carlo Felice ripropone il capolavoro di Bernstein nuovamente con le coreografie originali di Jerome Robbins, immortalate dalla celebre e pluripremiata versione cinematografica del 1961.

West Side Story – Musical di Leonard Bernstein

Direttore d’Orchestra Alpesh Chauhan

Regia Federico Bellone

Scene Hella Mombrini e Silvia Silvestri

Coreografie originali Jerome Robbins, riprese da Fabrizio Angelini

Costumi Chiara Donato

Luci Valerio Tiberi

Traduzioni Franco Travaglio

Allestimento in coproduzione Teatro Carlo Felice – WEC World Entertainment Company

