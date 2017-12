Weekend al Cezanne

Genova. Venerdì 24 marzo, dalle ore 20.30, al Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it), una serata speciale con due piste tutte da ballare. La sala latina avrà come protagonista la danzatrice Glemyr Hernandez che ballerà insieme alle campionesse Special Girls Latin Dance, vincitrici per cinque volte del trofeo Danza in Fiera a Firenze, una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale dedicate al ballo latino. Insieme presenteranno uno show assolutamente unico e carico di energia.

Nella sala revival e dance spazio a dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo per ballare fino all’alba. Non mancherà la cena al fornitissimo buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 12 euro.

Sabato 25, dalle ore 21.30, si balla in pista con una festa anni ’80 con colonna sonora di quegli anni indimenticabili. Spazio anche alla festa dell’amicizia: i gruppi di sei amici che prenoteranno un tavolo verranno omaggiati con una bottiglia di spumante pregiato da bere tutti insieme. Alla console dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo. Non mancherà la cena al fornitissimo buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 15 euro.

Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.