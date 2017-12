Weekend al Caribe tra liscio, latino e milonga

Genova. Venerdì 5 Maggio al Caribe Club di Puntavagno Corso Italia 3 dalle 21 al via una serata con una lunghissima serie di appuntamenti: si parte con una lezione di preparazione alla milonga a cura di Fernando e Azzurra a cui seguiranno balli aperti a tutti a cura di Alfredo Petruzzelli che daranno il via a una suggestiva milonga a due passi dal mare. Nella seconda sala è in programma anche uno stage gratuito di bachata fusion tenuto da Silvia Zunino e Gabriele Sgambellone. A seguire balli scatenati per con animazioni e dj set. Ingresso 10 euro con consumazione.

Si continua sabato 6 maggio con party Liguri ballo liscio con allievi e insegnanti da tutta la regione per ballare tutta la notte il liscio sulla musica di dj El Bimbo, dj Graziano e dj Jekyll. Una serata speciale che mensilmente ottiene un grande successo al club. Ingresso 10 euro con consumazione.

Info: 335207103.