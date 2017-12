Week end al Caribe

Genova. Venerdì 17 Marzo al Caribe Club di Puntavagno Corso Italia 3 dalle 20 serata per tutti i gusti con quattro sale diverse: nella sala Miami si balla la kizomba con gli artisti Manuel Cassotti e Yvonne Pace, nella sala Caribe spazio alla musica cubana con dj El Bimbo e lo show del gruppo Hainamà. Immancabili anche la sala Puertorico con la musica portoricana e sala dedicata al reggaeton cubano. Ingresso 10 euro con consumazione.

Sabato 18 dalle 21.30 il Caribe Clubpropone una serata speciale, la “dance teacher”: tutti i maestri della scuola saranno presenti per far ballare il pubblico, insegnando nuovi passi o permettendo il miglioramento del proprio stile. Un evento unico con una lunghissima serie di professionisti. Inoltre saranno aperte la sala latina, quella dedicata alla liscio, quella per la kizomba e infine quella per la fusion. Ingresso 10 euro compresa consumazione.

Info: 335207103.