Volodin sulle note di Schumann e Liszt

Genova. Uno dei più completi pianisti della sua generazione, apprezzato per la sua tecnica straordinaria, la bellezza del suono, la versatilità del repertorio e l’intensa interpretazione dei brani, suona al Teatro Carlo Felice. Il concerto di Alexei Volodin è dedicato ai maestri Robert Schumann e Franz Liszt.

Nato a Leningrado Volodin ha cominciato a studiare pianoforte a nove anni. Un anno dopo si è trasferito a Mosca, presso la Scuola di Musica Gnessin, per poi iscriversi al Conservatorio di Mosca. Nel 2003 ha vinto il Primo Premio alla nona edizione del Concorso Géza Anda di Zurigo. Volodin suona nelle maggiori sale da concerto mondiali ed è acclamato come Recentemente è stato nominato artista del mese della nuova sala da concerti Mariinsky su designazione di Valery Gergiev con il quale ha tenuto concerti negli USA, in Giappone, Germania e Spagna.

Qui propone una serie di capolavori pianistici che i grandi Maestri dell’Ottocento si dedicarono vicendevolmente: dal Liebeslied di Liszt dedicato a Schumann alla Kreisleriana di Schumann dedicata a Chopin.

Inizio alle 21, biglietti da 26 euro.