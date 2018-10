“Vivi la voce” – Corso per sviluppare le potenzialità della voce

Torna venerdì 19 ottobre dalle 20 alle 22.30 “Vivi la voce”, corso gratuito organizzato dalla Scuola di Recitazione e Comunicazione LiguriAttori (piazza Sturla 1). Uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati dal pubblico della scuola, “Vivi la voce” è condotto da Federica Ruggero, attrice, doppiatrice e direttrice di LiguriAttori.

“La voce è uno strumento di comunicazione fondamentale – racconta Federica Ruggero – che se usato nel modo giusto può conferire più fascino o autorevolezza. Il corso, gratuito e aperto a tutti, insegna come sfruttare a pieno queste potenzialità, per utilizzare la propria voce in un modo più consapevole”.

Con la voce non solo esprimiamo emozioni e sensazioni ma spesso comunichiamo quello che non vorremmo trapelasse, come imbarazzo o ansia. “Possedere una voce calda o armonica – prosegue Ruggero – non è un dono naturale: si può imparare a controllarla per risultare più espressivi. Al termine delle due ore e mezza, attraverso esercizi pratici, i partecipanti avranno migliorato il suono della propria voce, ridotto le inflessioni dialettali e imparato a “colorare” la voce per trasmettere più empatia”.

Il corso è gratuito per gli associati LiguriAttori, per chi non lo fosse è necessario sottoscrivere la tessera associativa del valore di 15 €. Questa permette di partecipare gratuitamente a tutti i corsi e gli eventi che LiguriAttori riserva ciclicamente ai propri tesserati. Per partecipare è necessario prenotarsi. I posti sono limitati.