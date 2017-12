Il vitalizio, omaggio a Pirandello a Sestri Levante

Sestri Levante. Uno spettacolo dell’Associazione Culturale Lupus in fabula, in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante, un omaggio al grande drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello per il 150esimo anniversario della nascita. Il vitalizio è in scena sabato 8 luglio, alle 21.30 all’Arena Teatro Conchiglia.

Il ricco commerciante di stoffe, Michelangelo Scinè, con negozio sul corso di Agrigento, spinto anche dalla avidità della moglie, vuole diventare proprietario terriero acquisendo terreni su terreni. Non volendo però cacciare molti quattrini, escogita il metodo di individuare i piccoli, poveri, proprietari delle masserie della zona che, per motivi anagrafici e di salute, sembrino avere pochi giorni ormai da vivere. Propone loro il versamento di un vitalizio che egli verserà nelle loro mani, sotto tutela del notaio Zagara, ogni mese, fino alla fine dei loro giorni.

Come contropartita, essi dovranno abbandonare la loro terra e cederla subito, all’atto del contratto, a lui. Se vivranno a lungo, Michelangelo Scinè rischierà di pagare quella terra forse più del suo valore reale ma se essi morranno presto, come tutto lascia presagire, egli avrà pagato per quella stessa terra poco più che una miseria. Il primo a

cedere è il vecchio Ciuzzo Pace. Cede la sua terra in cambio del vitalizio ma dopo qualche mese poveraccio, muore. Spinto dall’avidità, Scinè scopre che il terreno accanto a quello di Ciuzzo Pace appartiene al vecchio possidente Maràbito, al quale egli propone lo stesso contratto.

E Maràbito accetta. Con dolore, perché egli ama ogni zolla della sua terra, ogni piuma di ogni uccello che vola su quel terreno, ma accetta. Ma Maràbito…….il seguito venite a scoprirlo a teatro. Una favola emblematica, gioiosa, ironica, paradossale, allusiva.