“Visita con il fantasma della Commenda”

Quest’anno in occasione della festa di Halloween ecco un nuovo evento in Commenda dove frate Guglielmo torna dal MedioEvo per svelare i segreti di uno degli edifici più antichi e suggestivi di Genova. L’attività consiste in una vista animata in cui i partecipanti saranno condotti dal fantasma del frate che costruì la Commenda nel lontano 1180 e dove accoglieva i pellegrini e offriva loro l’acqua per dissetarsi, lavava loro i piedi e li introduceva nella casa.

Visita accompagnata in costume d’epoca

Durata: 1 ora 30 minuti

Costo: 6 € a partecipante

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Prenotazioni: 0105573681 | biglietteriacommenda@muma.genova.it