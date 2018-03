Villa Pallavicini, arriva la Befana! E domenica visita guidata

Genova. Sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 16, appuntamento per i bambini: arriva la Befana nel parco. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Sarà possibile anche far consegnare i regali dalla Befana, per info chiamare lo 010 8531544.

Domenica 7 gennaio alle ore 10 visita al percorso scenografico del parco, ideato da Michele Canzio e dal marchese Ignazio Pallavicini nel 1846, per scoprire la meraviglia di un’opera teatrale a misura monumentale attraverso 14 scenografie nel parco recentemente giudicato come “il più bello d’Italia”.

Il costo è 18 euro per gli adulti e 10 € per i ragazzi dai 7 ai 18 anni.