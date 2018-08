Villa Duchessa di Galliera e Giardini Luzzati palcoscenico estivo per la Tosse

Genova. Ritorna l’estate e la Tosse si rimette in viaggio, portando i suoi spettacoli in borghi, piazze, ville, e quest’anno anche nell’area archeologica dei Giardini Luzzati.

Si riparte da Genova il 4 luglio con il festival La Tosse d’estate – Raddoppia: 8 spettacoli in due luoghi della città molto diversi tra loro: Villa Duchessa di Galliera a Voltri e l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati nel centro storico genovese.

La Tosse d’estate – Raddoppia e continua a cercare a Genova luoghi particolari da far rivivere rendendoli parte integrante degli spettacoli che accolgono.

Il festival è in continuità con le cinque edizioni de “La Tosse d’estate fa centro”, che dal 2013 al 2017 hanno portato ai Giardini Luzzati oltre 13.000 spettatori, in un periodo dell’anno particolarmente delicato per il centro storico. L’obiettivo è da sempre quello di rendere “vitale” attraverso la cultura luoghi e zone poco conosciuti della città, una funzione di presidio culturale e sociale che nel corso di questi anni ha ottenuto ottimi risultati.

Ecco perché la Tosse quest’estate ha deciso di rilanciare e raddoppiare i suoi eventi genovesi. Si accendono così i riflettori su una delle ville cittadine più belle, che a causa della posizione defilata è ancora poco conosciuta da molti genovesi.

Per la prima volta a Voltri, nell’estremo ponente della città, dove nel bellissimo parco di Villa Duchessa di Galliera verranno presentati 6 spettacoli.

Una novità assoluta per la Tosse che dopo aver allestito le proprie produzioni in ogni zona di Genova, tra cui i Parchi di Nervi, il Righi, Forte Sperone, nel Padiglione B della Fiera, alla Fiumara di Sampierdarena, arriva finalmente anche a Ponente.

I titoli in programma a Genova sono:

Le nove Lune (4/7 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera) spettacolo itinerante che ci porterà direttamente sulla luna alla scoperta dei suoi misteri e leggende. Testo di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, regia Emanuele Conte.

Ali Babà (8 luglio h.19.00 – Parco Villa Duchessa di Galliera) storico spettacolo di burattini di Luzzati & Cereseto; (EVENTO A ENTRATA LIBERA)

La Strega (10 luglio h 21.15 – Giardini Luzzati Area Archeologica) testo e regia di Laura Sicignano che racconta le vicende e le persecuzioni di una donna accusata di stregoneria interpretata da Fiammetta Bellone;

Amletto (11 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera) testo e regia Emanuele Conte che dirige Enrico Campanati in uno spettacolo sulla memoria e il mestiere d’attore;

La Duchessa di Galliera (12 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera) una delle figure storiche più significative e importanti della città di Genova testo e regia di Laura Sicignano;

Moi (13 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa d Galliera) ancora una storia tutta al femminile che racconta la vera storia della scultrice Camille Claudel interpretata da Lisa Galantini, testo di Chiara Pasetti, regia di Alberto Giusta;

Pezzo orbitale (14/15 luglio h 21.15 – Giardini Luzzati Area Archeologica) coreografia di Michela Lucenti con i danzatori di Balletto Civile che portano la danza nel suggestivo spazio dell’area archeologica genovese;

Il Flauto magico (15 luglio h 19.00 – Parco Villa Duchessa d Galliera ) ritorna uno degli spettacoli più amati con i burattini di Luzzati e Cereseto. (EVENTO A ENTRATA LIBERA).

Biglietti spettacoli:

Le nove Lune: 15 euro – ridotto 13 euro (over 65, under 28, abbonati Teatro della Tosse, soci Coop, con biglietto o abbonamento all’Aquacenter I Delfini).

La Strega / Amletto / Moi / Pezzo Orbitale: euro 10 – ridotto 8

Alì Babà / Il Flauto magico : Spettacoli gratuiti

Orario Biglietteria

Teatro della Tosse (piazza Negri) da mar. a sab. dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Parco di Villa Duchessa (Via al Santuario delle Grazie, Voltri) nelle sere di spettacolo dalle ore 20.00 a inizio spettacolo.

Con il biglietto dello spettacolo sconto di euro 4 sul prezzo intero del biglietto della Mostra Van Gogh Alive (Genova, Magazzini del Cotone /Porto Antico).

Promozione valida per tutto il periodo della rassegna La Tosse d’Estate.

Venerdì 6 e sabato 7 luglio dalle ore 19.00

VISITE GUIDATE SOTTO NOVE LUNE

Prima degli spettacoli, visite a Villa Duchessa di Galliera, il più grande parco storico della Liguria.

Le visite, riservate solo a chi ha il biglietto di uno degli spettacoli in rassegna e curate da A.P.S. Sistema Paesaggio in collaborazione con” Ass. Amici Villa Galliera, hanno la durata di un’ora circa e si sviluppano su percorsi rustici e in presenza di barriere architettoniche, si consigliano pertanto calzature adatte al cammino.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a promozione@teatrodellatosse.it o telefonando al n. 0102470793.

Le visite si svolgeranno per un minimo di 6 e un massimo di 50 partecipanti. Il costo della visita è di 5 euro.

Per chi partecipa alla visita il biglietto dello spettacolo è al prezzo ridotto di 10 euro.

In tutti i giorni di rassegna dalle ore 19.30 a fine spettacolo alla Villa Duchessa di Galliera servizio bar attivo un cura di Hera Banqueting. La domenica dalle ore 17.30 a fine spettacolo.

La Tosse d’Estate – raddoppia è stato selezionato tra i progetti vincitori di Call for ideas bando lanciato dal Comune di Genova con la collaborazione di Palazzo Ducale e Porto antico spa per valutare progetti per la realizzazione di festival e rassegne che avranno luogo nel territorio genovese durante l’anno 2018. La “call” mirava a definire un calendario cittadino di festival e rassegne sostenendo e promuovendo eventi e attività culturali e di spettacolo nella logica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale finalizzata allo sviluppo culturale, economico e turistico della città e delle relazioni con il territorio. L’edizione di quest’anno è in collaborazione con L’Associazione Cargo, che da diversi anni gestisce il Teatro Cargo di Voltri e da qualche stagione anche il Teatro di Villa Galliera, Associazione il Ce.Sto e con APS Sistema Paesaggio. La rassegna è patrocinata da Municipio VII ponente – Genova