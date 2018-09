VII Concorso Canoro Nazionale per Bambini e Ragazzi “La Lanterna d’Oro”

In occasione degli 890 anni della Lanterna, nello splendido giardino ai piedi del simbolo del capoluogo ligure si svolgerà la finale della settima edizione del Concorso Canoro Nazionale per Bambini e Ragazzi “La Lanterna d’Oro”.

L’evento è organizzato da MAIA di Verdiano Vera (direttore responsabile del coordinamento generale e delle strategie del Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano) insieme all’Associazione di Promozione Sociale L’Alveare di Genova, e Italia Contest (Aggregatore di Contest Artistici Integrati nella musica) in collaborazione con la Fondazione Mario e Giorgio Labò e gli Amici della Lanterna di Genova, con il sostegno del Municipio Centro-Ovest di Genova, il contributo economico di Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo e della Pasticceria Tagliafico, con il supporto tecnico dell’Accademia Musicale Lizard di Genova e della DNA Yamaha Music School di Savona.

Durante la serata si esibiranno sul palco 19 giovani cantanti. Al vincitore sarà offerto un contratto con l’etichetta discografica genovese Hive Records per la pubblicazione di un singolo. L’evento, presentato dalla giovanissima Giorgia Ratto con la collaborazione di Guido Ottonello, dedicherà un momento di sensibilizzazione al fenomeno del bullismo molto diffuso tra i giovani nelle scuole italiane. La serata ospiterà anche una performance della scuola di formazione artistica Kaleido con il coordinamento di Giovanna La Vecchia (danzatrice, coreografa, insegnante).

Durante la serata sarà possibile effettuare visite guidate alla Lanterna di Genova accompagnati dai volontari dell’associazione “Amici della Lanterna”. In serata parteciperanno il Presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia e l’Assessore del Municipio alle Manifestazioni Fabrizio Radi.

Il concorso, aperto a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, ha chiuso le iscrizioni il 15 agosto ed entro l’8 settembre l’organizzazione sceglierà i 19 finalisti. L’ingresso all’evento per il pubblico ha un costo di 5 € e parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza per la Lanterna di Genova. I biglietti d’ingresso saranno acquistabili solamente durante la serata. L’organizzazione informa che, data la grande richiesta di partecipazione da parte di giovani cantanti, sono già aperte le iscrizioni per l’Edizione 2019 dello stesso concorso.