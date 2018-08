Venerdì latino con show e stage

Venerdì 6 luglio 2018 al Caribe Club dalle 22.00 (C.so Italia 3) serata latina con protagonisti speciali iballerini Tania Cannarsa e Charlie Garcia, che animeranno il locale con unospettacolo presentato in anteprimaper la Liguria e unostage a numero chiuso(costo 10 euro, è consigliata la prenotazione al numero 335207103).

Nella sala classica alla console dj Erick La Voz, mentre nella sala latina e cubana musica di Mauricio “El bimbo” Hernandez.Animazioni in pistacon i ballerini Moreno, Anaisa, Amelia, Ashe Cubana, Carolina e Katherine. Nella sala kizomba è in programma loshow del gruppo Quiero Kizomba“La crew on show”, con musica di Fabrizio “Power” Campanella e dj Chris.

Ingresso con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro); ingresso con stage e consumazione 15 euro.

Info: 335207103