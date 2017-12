Venerdì latino al Goa Beach con il ballerino El Don

Genova. Venerdì 23 Giugno 2017, dalle ore 22, continua il venerdì disco & latino al Goa Beach di Corso Italia (Lungomare Lombardo) coordinato dallo staff del Cezanne. Ospite d’onore della serata “El Don”, cioè Santiago Hernandez, danzatore professionista cubano, che terrà uno stage gratuito di salsa in pre serata. Sin da ragazzo ha studiato danza e percussioni presso la “ escuela vocacional de arte Luis Casas Romero e grazie alla sua preparazione è stato selezionato da una delle più prestigiose compagnie di ballo di Cuba fra cuiil “Ballet folklorico de Camaguey”. Con la sua compagnia si è esibito in vari manifestazioni del mondo latino a livello internazionale. Attualmente vive in Italia dove per 2 anni consecutivi ha partecipato al “Congresso Mondiale della Salsa di Torrenormanna” in Sicilia. In Italia , come in europa ha partecipato a varie manifestazioni e festival distinguendosi per il suo stile unico, tanto da aprire una scuola rinomata a Napoli. “El don” sarà a Genova per far ballare il pubblico e insegnare i segreti del ballo. Un evento speciale con due piste tutte da ballare, fra il mare e il bordo piscina. La pista latina spazio a El Don e ai suoi fedeli ballerini. Nella pista revival e dance spazio a dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo, il “trio delle meraviglie” che ha infiammato le piste del Cezanne, una selezione disco per ballare fino all’alba. Costo prima consumazione 10 euro. Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.