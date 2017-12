Vascoterapia di Marco Zoccheddu con Andrea Murgia

Genova. Nella settimana che precede l’evento rock dell’anno (Modena Park) torna in scena a Genova la Vascoterapia. A Modena sarà Vasco Rossi il re della scena. A Genova invece il re delle notti rock genovesi da sempre, Marco Zoccheddu, che ha scelto Andrea Murgia per proporre un singolare tributo agli effetti benefici delle canzoni di Vasco Rossi. Nessuna controindicazione quindi, anzi una occasione per gli amanti del Blasco e non solo. E’ uno spettacolo infatti dedicato alle canzoni di Vasco Rossi, ma piace anche a chi desidera condividere una serata di musica tra amici insieme ad una coppia di artisti molto affiatati.