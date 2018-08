Valbrevenna, tre serate gastronomiche a Ternano

Ternano è un paese vivo e organizzato che, grazie all’impegno dei soci del Circolo ricreativo, propone ogni anno le Tre Serate gastronomiche nel rispetto della cucina tipica dell’entroterra genovese, dove non può mancare il piatto forte: i ravioli al tocco, ma non solo, infatti dalle trippe alla pasta e fagioli, dalla crostata ai creme caramel, tutto viene preparato dalle massaie del paese nel rispetto della tradizione e non mancano naturalmente le carni alla brace con i contorni.