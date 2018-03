Uomini – Dei – Ufo. Dalla preistoria agli alieni

Genova. Dopo 34 anni Genova torna ad essere protagonista dell’ufologia italiana con il convegno organizzato dall’associazione FCOIAA (Free Circulation of Information Archive Association) in collaborazione con il CUN (Centro Ufologico Nazionale).

I temi affrontati: la storia dell’uomo, la sua creazione e le religioni, l’impatto sociologico di civiltà aliene, l’incontro con civiltà ipertecnologiche e la ricaduta nelle tecnologie terrestri attuali e future, la storia dell’ufologia e l’esame di casi reali.

Parteciperanno relatori fra i più importanti e preparati nel panorama ufologico italiano ed internazionale, tra i quali ricordiamo: Mauro Biglino studioso ed esperto di storia delle religioni, biblista, Roberto Pinotti sociologo, segretario generale del CUN, autore di oltre 50 saggi sul tema, unico ufologo italiano presente all’edizione del 2013 del “Citizen hearing on disclosure” a Washington in presenza di sei ex membri del Congresso degli Stati Uniti.

Altri relatori: Vladimiro Bibolotti (Presidente del CUN), Giorgio Pattera (Biologo, Commissione scientifica CUN), Moreno Tambellini (vice Presidente CUN), Alfredo Benni (scrittore, consigliere nazionale CUN), Manuel Paroletti (scrittore, socio CUN), Massimo Barbetta (scrittore, specializzato in geroglifici). Introdurrà il convegno Emilia Ventura Balbi, referente regionale CUN Liguria.

Al termine una tavola rotonda con possibilità di effettuare domande ai presenti.

Ingresso su iscrizione, prenotazione obbligatoria sul sito: www.fcoiaa.it