UniverCity all’insegna degli anni Novanta e altri eventi al Ducale

Genova. Ricco calendario di eventi a Palazzo Ducale in questo inizio d’estate: il 22 giugno 2018, ore 18 nel Cortile Maggiore

Dilemmi morali nelle gelide terre desolate, Marta Fijak.

In un XIX secolo alternativo, all’apice dell’epoca Vittoriana, una calamità esplode: il freddo eterno, un gelo che uccide i più coraggiosi e i più loschi, i Reali e la folla. Chi gioca con Frostpunk , survival society game prodotto dallo studio polacco 11bit, lo stesso di This War of Mine , entra in quel mondo nei panni di leader dell’ultima città sulla terra e viene posto davanti al dilemma di scegliere quanta parte del benessere individuale si può sacrificare per la sopravvivenza dell’intera civiltà. E in una simile crisi, c’è spazio per la moralità? Le risposte nel gioco non ci sono, vengono lasciate al giocatore.

Marta Fijak, game designer dello studio 11 bit racconta la genesi del gioco e le riflessioni filosofiche che ne stanno alla base.

Appuntamento all’interno di UniverCity 2018, back to the 90s

23 giugno 2018, ore 18

Cortile Maggiore

Il fenomeno di Harry Potter

Marina Lenti

La saga di Harry Potter ha incantato intere generazioni a partire dalla fine degli anni Novanta. Marina Lenti è una delle maggiori esperte della potterologia in Italia, è stata Guida Harry Potter di Supereva e ha collaborato a lungo con la testata FantasyMagazine. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati a Harry Potter, tra cui L’incantesimo di Harry Potter vincitore del Premio Italia nel 2007. Appuntamento all’interno di UniverCity 2018, back to the 90s.

22 e 28 giugno, ore 18

Appartamento del Doge

Visite guidate alla mostra México

Percorsi guidati a cura di Claudia Bergamaschi, Associazione Genova in…mostra! Biglietto d’ingresso ridotto a 10 euro e visita guidata gratuita. Su prenotazione, all’indirizzo prenotazioni@palazzoducale. genova.it, fino a esaurimento posti.

23 giugno, ore 15

Mostra Antonio Ligabue,

Loggia degli Abati

Becco d’aquila, presentazione del libro illustrato dedicato ad Antonio Ligabue e workshop bestiale per bambini

Antonio è alla ricerca di se stesso, come tutti noi. Vive in un mondo che fatica ad accettarlo, si rifugia nella natura selvaggia al pari con gli animali, dove crea mondi immaginari e combatte le sue paure . Antonio è Antonio Ligabue e al suo percorso umano e artistico Giuseppe Vitale ha dedicato un albo illustrato, semplice e poetico, pubblicato dalla casa editrice Edizioni Libre. A seguire, Vitale condurrà un laboratorio per bambini, alla ricerca della natura più selvaggia. Info e prenotazioni 03.8233676 o segreteria@vidicultural.com