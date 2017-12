Una giornata interamente dedicata al Jazz

Genova. Per la prima volta si festeggia anche a Genova la Giornata Internazionale del Jazz, manifestazione nata per valorizzare e far conoscere la straordinaria diffusione planetaria delle note afroamericane, e con il patrocinio dell’Unesco.

Una famiglia di note, quella afroamericana, che ha condizionato e dato materia, forma e idee a tutte le altre musiche, a far data dal secondo ventennio del Novecento. Genova, che vanta una straordinaria storia di diffusione del jazz (è appena il caso di ricordare che anche e soprattutto da qui partivano le navi che trasportarono gli emigranti italiani oltre Oceano, decisivi nelle prime generazioni di jazzisti a New Orleans) oggi vede anche, con l’International Jazz Day, patrocinato e coorganizzato da Comune di Genova e da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, il concorso di energie ed idee di tutti i club jazzistici cittadini che svolgono attività continuativa e settimanale sul territorio, riuniti a Palazzo Ducale.

Sono il Museo del Jazz, che coordina la giornata, il Count Basie Jazz Club, il Borgo Club, il Louisiana Jazz Club. Ad essi si aggiungerà anche 36° Fotogramma, associazione culturale di fotografi attiva dal 1974.

Sarà una giornata di parole, immagini e soprattutto musica rivolta a studenti, cittadini, turisti, ed appassionati di ogni età: con attività che cominciano alla mattina per le scuole nella Sala del Munizioniere, proseguono con concerti e proiezione di video nel cortile del Palazzo Ducale, dove peraltro saranno presenti rappresentanti di tutti i club, e terminerà alla sera con il concerto del trio Traditions Today diretto dal grande Franco D’Andrea, con Mauro Ottolini e Daniele D’Agaro, e poi con una classica Jam Session nella sede del Count Basie Jazz Club.

Per tutta la giornata sarà possibile anche visitare la mostra di fotografie allestita nel cortile del palazzo dall’Associazione 36° Fotogramma, con scatti da concerti dal vivo realizzati in tutta Italia.

Qui il programma dettagliato.