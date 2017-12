Una festa del papà che fa riflettere al Teatro Modena

Genova. Una festa del papà originale sabato 19 marzo al teatro Modena. La organizza l’associazione White Dove evoluzione del maschile onlus. Alle 19 Padri con felicità e fatica: fotografie, testimonianze, workshop e aperitivo. La parola chiave è la Cura, cercata nei gesti dei papà verso i figli e figlie bambini e giovani, e nelle premure dei figli/e adulti verso i padri anziani. Fotografati nei loro ambienti e raccolto gli scatti in una piccola mostra pop up che sarà esposta solo per un giorno.Ci sarà un aperitivo e un lavoro condiviso di storytelling sulla paternità: le emozioni, l’entusiasmo e lo sconforto, la ricerca continua di soluzioni e di se stessi come padri e come figli.

Segue alle 21 Polvere di Saverio La Ruina, che si cala nel personaggio di un uomo che tormenta la sua compagna: la demolisce psicologicamente attraverso una ragnatela di piccoli gesti, domande, giudizi. La avvolge in una polvere opaca, fatta di parole che umiliano e feriscono, spengono il sorriso e la capacità di sognare. Non un delitto sul corpo ma sulle emozioni e sui sentimenti. Il regista, per il suo testo, ha raccolto e rielaborato le testimonianze di alcuni uomini autori di violenza che seguono il percorso di cambiamento con White Dove.