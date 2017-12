Una clinica tutta da ridere ad Arenzano

Arenzano. Sabato 30 maggio alle 21 irrompe nel teatro Il Sipario strappato La Clinica con Enzo Polidoro (Colorado), Didi Mazzilli (Colorado) Giorgio Verduci (Zelig), Claudia Borroni, Lavinia Minetti, Eddy Mirabella, Silvia Kataklo, e molti altri. Una banda di pazzi in versione medici e infermieri trasformerà il Sipario Strappato in una clinica medica folle. Siate “pazienti “… E fatevi curare dall’ equipe della clinica: maghi, trasformisti, cantanti, comici, soubrette. Esente da ticket …la medicina giusta per tutti: Il buon umore.

Biglietto a 12 euro.