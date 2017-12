Un pianoforte a quattro mani

Genova. Un pianoforte suonato a quattro mani. Lo spettacolo dei coniugi Itamar Golan e Natsuko Inoue, che suoneranno musiche di Franz Schubert, Antonín Dvořák e Igor’ Fëdorovič Stravinskij.

Nato a Vilnius, Itamar Golan è emigrato in Israele con i suoi genitori all’età di un anno. Ha studiato pianoforte con Lara Vodovoz e Emmanuel Krazovsky e ha tenuto il suo primo recital a sette anni. Si è affermato come richiestissimo camerista, in coppia con personaggi di spicco quali Maxim Vengerov e Janine Jansen. Attualmente è docente di musica da camera al Conservatorio di Parigi.

Natsuko Inoue ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Premier Prix di Radio France, il Premio Maurice Ravel e il primo premio al Concorso pianistico internazionale organizzato da Steinway & Sons, con una menzione speciale per la musica da camera. Suona con prestigiosi solisti e orchestre; con il marito Itamar Golan si esibisce regolarmente in programmi per pianoforte a quattro mani.

Inizio alle 21, biglietti da 22,50 euro.