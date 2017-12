Genova. Martedì 28 novembre, alle ore 17,30 a castello D’Albertis avrà luogo la presentazione del volume UN PATRIMONIO DI STORIE – La narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale

L’esser presi per mano e condotti attraverso le sale da racconti che sono parte della vita di uomini e donne è una via importante per scoprire che il primo bagaglio essenziale per un viaggio dentro al museo non sono tanto le conoscenze disciplinari, ma occhi, mente e cuore aperti. La narrazione in chiave autobiografica è ormai riconosciuta non solo come strumento particolarmente duttile e congeniale alla mediazione del patrimonio culturale, ma vera e propria risorsa per la cittadinanza attiva, l’alfabetizzazione critica nell’età adulta e la creazione di “nuove appartenenze”. Anche i non “addetti ai lavori” potranno rintracciare nei tanti racconti pubblicati nel volume memorie e significati per vivere e far rivivere dipinti e oggetti, reperti e monumenti, che sanno parlare di noi e del nostro esistere.

Introduzione: – Maria Camilla De Palma, Direttore del Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Interventi: – Simona Bodo, Un patrimonio di storie: perchè, per chi – Chiara Vangelista, Università degli studi di Genova: conversazione con le curatrici del volume Simona Bodo, Silvia Mascheroni, Maria Grazia Panigada e il pubblico

Dalle ore 15 alle ore 17 biglietto di ingresso al museo agevolato € 3,00. Bon Ton Bistrot resterà aperto fino alle 19