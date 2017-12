Un omaggio a Gilberto Govi

Genova. In occasione del 50esimo anniversario della morte di Gilberto Govi, alla Corte va in scena uno dei maggiori successi del suo teatro. Un successo rivisitato e diretto da Jurij Ferrini, I manezzi pe majâ na figgia, che racconta i bisticci di due non più giovani coniugi, alle prese con la ricerca di un buon partito per la loro unica figlia.

La trama è molto semplice, ma quando la commedia fu scritta, a cavallo tra Ottocento e Novecento, aveva in più, rispetto a oggi, il valore di raccontare in modo nuovo non solo il divertente archetipo della moglie autoritaria e dittatoriale dentro le mura domestiche, ma anche la forza dirompente di un personaggio femminile capace di mettere in discussione una società ancora fortemente patriarcale.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.