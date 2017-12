Un Leopardi sorprendente raccontato da Corrado Augias al Politeama

Genova. Corrado Augias traccia un ritratto sorprendente di Giacomo Leopardi, il suo rapporto con l’Italia, con la vita, con gli amori. Il 16 aprile al Politeama Genovese O patria mia… sul palco anche Marta dalla Via e le musiche eseguite dal vivo da Stefano Albarello.

Per molti anni Giacomo Leopardi è stato solo l’immenso poeta che tutti conosciamo. Solo in tempi più recenti si è cominciata ad apprezzare anche la sua attività saggistica, che tocca i livelli di una vera organica filosofia. Da Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli Italiani a le due famose composizioni patriottiche All’Italia e Per il monumento di Dante, inserendo anche considerazioni prese dallo Zibaldone e versi estratti da alcuni dei ‘Canti’ più belli.

Inizio alle 21. Prezzi: a 17 e 25 euro.