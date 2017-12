Un grande spettacolo con la Parsons Dance

Genova. La compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale torna sul palcoscenico italiano e sarà ospite, il 22 febbraio alle 21, al Politeama Genovese.

Parsons Dance, creata da David Parsons e dal light designer Howell Binkley, è una delle pochissime compagnie di fama internazionale in grado di lasciare un segno forte e di aver dato vita a coreografie diventate dei cult nel panorama danzante mondiale. Sono quasi 400 le città, di 22 Paesi diversi, in cui vanno in scena le loro performance.

Biglietti a partire da 26 euro, inizio alle 21.