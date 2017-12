Twiribò, tra circo e teatro

Genova. Twiribò è uno spettacolo che si muove attraverso un delicato equilibrio tra circo e teatro, una realtà che potrebbe essere diversa, se solo lo si volesse.

In un laboratorio perso in un futuro non troppo lontano, uno scienziato e il suo garzone, con esperimenti magnetici, danno vita a piccole e potenti energie esplosive e incontrollabili. Una corsa sfrenata verso la realizzazione di una grande quanto improbabile impresa: recuperare il deterioramento di un intero ecosistema. Una corsa contro il tempo: dalla tensione nasce l’incidente, sgorga l’imprevisto, esplode la comicità. Uno spettacolo frizzante ricco di messaggi importanti.

Prima dell’inizio della performance, domenica alle 15 è in programma un laboratorio dal titolo “Un circo di fiori“, a cura di Bread and Roses.

Biglietti a partire da 6 euro, inizio alle 16 (domenica 22 gennaio) e alle 10 (lunedì 23 gennaio).