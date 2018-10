“Tutto molto greco!” – Commedia musicale liberamente ispirata a “Mamma Mia”

La vivacità e l’allegria della compagnia teatrale In Dolce Compagnia e la musica travolgente degli ABBA arrivano a rallegrare la Liguria. Questi sono gli ingredienti di “Tutto molto greco!”, il musical liberamente ispirato alla celebre commedia musicale “Mamma Mia” che andrà in scena domenica 28 ottobre alle ore 16 presso il Teatro San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente (via Domenico Oliva 5) nell’ambito della rassegna teatrale dedicata al musical “Prossima fermata Broadway”. L’incasso dello spettacolo sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini e alla parrocchia San Giovanni Battista di Genova per le necessità dei più bisognosi.

La storia, adatta a un pubblico di tutte le età, racconta di una giovane ragazza che, prima di sposarsi, decide di scoprire chi sia il padre che non ha mai conosciuto. All’insaputa della madre invita al proprio matrimonio i tre uomini che la madre aveva frequentato venti anni prima. Nel corso delle successive 24 ore, si genereranno tutta una serie di equivoci e contrattempi e i protagonisti vivranno nuovi amori e riscopriranno antichi sentimenti, nella cornice da sogno di una splendida isola greca.

Il tutto condito dal ritmo irresistibile dei più famosi brani degli ABBA, quali tra gli altri Dancing Queen, S.O.S., Money, Money, Money, Mamma Mia, che formano la colonna sonora di “Tutto molto greco!”.

La compagnia teatrale In Dolce Compagnia, nata nel 2014 a Lucca, è formata da 20 persone, tra attori, tecnici e corpo di ballo, tutti rigorosamente non professionisti. Il loro musical ‘Tutto molto greco!’ viene portato in scena dal maggio 2015 e ha registrato sempre un grande successo di pubblico nei prestigiosi teatri in cui è stato rappresentato.