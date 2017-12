Tutto il mondo in una Cucina

Genova. Una giornata di lavoro nella cucina di un grande ristorante londinese. Ai fornelli e in sala ci sono cuochi, lavapiatti, cameriere di diversa origine etnica, portatori di sentimenti e di comportamenti contrastanti: un ambiente piccolo in cui emergono razzismo e lotta di classe, amore e odio, avidità, sesso e paura.

In scena al Teatro della Corte c’è La cucina, commedia di Arnold Wesker (The kitchen), insegna a ridere di un’umanità per la quale “tutto il mondo è una cucina”. Il castè composto interamente da attori (giovani, meno giovani e giovanissimi) provenienti dalla Scuola di Recitazione del Teatro di Genova. Tra questi, anche il regista Valerio Binasco.

Inizio alle 20.30, biglietti a partire da 17 euro.