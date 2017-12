I Trilli, Piero Parodi e altri ospiti genovesi al Teatro Govi

Genova. Venerdì 3 marzo alle 21 il Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto ospita una vera e propria festa della genovesità celebrata tramite le arti più diverse.

I Trilli capitanati da Vladimiro Zullo faranno da filo conduttore ad una serata che spazierà dal canto folk, al ballo, alla recitazione, al rap zeneize, al cabaret fino al disegno, per omaggiare la nostra amata Genova.

Uno spettacolo-concerto, che unisce grandi e piccoli artisti, con la voglia di mantenere viva la tradizione genovese.

Oltre ai padroni di casa, nell’attuale formazione a sette elementi, reduci dal loro ultimo lavoro discografico O Settebello, prenderanno parte alla serata grandi artisti come il maestro Piero Parodi, il monologhista e autore di Striscia la notizia Carlo Denei e il rapper genovese Mike Fc.

Il tutto sarà impreziosito dalla presenza del Piccolo coro Lollipop diretto dalla cantautrice Antonella Serà, della Scuola di danza Ricciotti di Alessia Guala, dei Giovani canterini di Sant’Olcese, del disegnatore Mauro Moretti e degli attori Claudia Ambrosini e Ivaldo Castellani.

“Il mio obiettivo era quello di dare vita ad uno spettacolo teatrale versatile e nello stesso tempo innovativo. Ho pensato ad un grande evento musicale e culturale che fosse una sorprendente alternativa rispetto a ciò che forse, in campo musicale, sembra un po’ superato dal tempo e dalle mode. Proprio per creare qualcosa di nuovo e originale per e nella nostra amata Genova, ho scelto di coinvolgere diverse realtà artistiche della nostra regione, tutte accomunate da un profondo legame con le radici. Questo spettacolo, che coinvolge diverse generazioni e porta sul palco vecchio e nuovo nel nome della tradizione e della cultura ligure, è la prova di quanto i Trilli siano cresciuti artisticamente in questi anni, tanto da diventare il motore e il traino di Trilli Note e Bacilli a teatro, dove ogni protagonista porterà la propria arte con impegno, passione e amore per Zena”. Spiega Vladimiro Zullo, frontman dei Trilli, mente e cuore di questo evento.

Costo del biglietto 12 euro.