I Trilli e Franca Lai in concerto alla Fondazione Baglietto

Venerdì 20 luglio alcuni tra i massimi esponenti della musica folk dialettale genovese: I Trilli, guidati da Vladimiro Zullo e Franca Lai, con Matteo Merli, faranno visita con la loro musica e la loro allegria agli ospiti della Fondazione Nino Baglietto di Cogoleto. L’evento di svolgerà presso il giardino della fondazione alle ore 16.

Seguirà la consegna delle targhe agli ex presidenti come riconoscimento per il loro impegno all’interno della struttura. Buffet conclusivo. Sono attese diverse autorità liguri.

La Fondazione Pio Lascito Baglietto, fiore all’occhiello di Cogoleto è una struttura unica nel suo genere presente sul territorio, non solo pensata per ospitare gli anziani ma anche per offrire tantissimi servizi di varia natura, anche temporanei, fra i quali, assistenza socio-sanitaria, centro diurno con animazione che comprende diverse attività ricreative, ulteriore animazione nei mesi estivi con la cooperativa della giostra della fantasia, e una volta a settimana convenzione con la spiaggia attrezzata Nocciola e uscite settimanali presso i bagni Marechiaro di Cogoleto.

Adiacenti alla struttura sono presenti 4 appartamenti di residenza temporanea attrezzati per persone anziane anche con disabilità da mettere a disposizione per diversi usi, tra questi brevi vacanze adatte per le esigenze di tutta la famiglia.

Partendo da questo primo evento musicale, la volontà della fondazione è quella di incrementare sempre di più i servizi e le attività di animazione dedicate agli ospiti, favorendo il coinvolgimento dei familiari e delle associazioni. L’impegno del presidente Antonella Pollino del vicepresidente Vittorio Gallo e di tutto il CDA è quello di farla diventare un punto di riferimento per tutto il territorio ligure.