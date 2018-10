Tributo ai Timoria con gli Era Ora e Omar Pedrini

Sabato 3 novembre al Crazy Bull di Sampierdarena in via Eustachio Degola 4R va in scena il tributo ai Timoria da parte degli Era Ora: Luca Borriello, Saverio Malaspina e Steve Vawamas suoneranno eccezionalmente a fianco di Ersilia D’Addamio e dello “Zio Rock” Omar Pedrini, ospite della serata. Durante la serata gli Era Ora ripercorreranno i successi principali dei Timoria, storica band alternative rock, accompagnati da Ersilia D’Addamio e da Omar Pedrini.

Pedrini è l’ex voce degli stessi Timoria che, dopo l’esperienza quasi ventennale nella band bresciana, ha intrapreso una carriera solista costellata di successi come “Pane, burro e medicine” (2006), “La capanna dello zio Rock” (2010) e “Che ci vado a fare a Londra”, registrato a Londra dopo un incontro con Noel Gallagher, e che gli vale il premio come miglior artista rock italiano alla Fiera Internazionale della Musica di Genova.

Presenta Carlo Barbero, apre la serata Lo Sprano, band rock composta da Marco Sordi, Francesco Mancuso, Cristiano Dastola, Luca Vercalli e Fabrizio Cervetto, che proporrà brani inediti.

L’ingresso costa 15 € con consumazione