Trevor and The Wolves, concerto per il progetto solista della voce dei Sadist

Rossiglione. Sabato 24 Febbraio alle ore 21.30 al Cinema Comunale di Rossiglione (Ge) ci sarà il concerto di presentazione del primo album solista di Trevor, leader del gruppo metal Sadist. In questo progetto solista lo stile è più hard rock.

In anteprima la visione del secondo videoclip sul grande schermo.

Per motivi di capienza della sala i biglietti sono limitati e numerati, perciò è stata aperta una prevendita nella Barberia “Oppe” a Rossiglione Inferiore.

Con l’acquisto del biglietto del concerto c’è la possibilità di visitare gratuitamente il “Museo Passatempo” di Rossiglione.

Costo del biglietto 8 euro.