Il tour dei Nomadi fa tappa al Politeama

Genova. Tappa genovese per i Nomadi, che portano la loro musica sul palco del Politeama. Il tour anticipa l’uscita del nuovo album, nei negozi dal 27 ottobre.

L’album, anticipato dal singolo “Decadanza”, conterrà, tra gli altri, un brano firmato da Alberto Salerno e uno da Francesco Guccini. Decadanza, tra l’altro, è il primo brano inedito dei Nomadi cantato da Yuri Cilloni, nuova voce della band, insieme a Massimo Vecchi.

Dal vivo presenteranno in parte il nuovo album e i tantissimi successi che in più di 50 anni di carriera si fa davvero fatica a contenere in un solo concerto.

Biglietti da 30 euro, inizio alle 21.