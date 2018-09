“Tosca” di Giacomo Puccini

“Tosca” è l’opera degli eccessi: la gelosia di Tosca, l’eroismo repubblicano di Mario Cavaradossi, la cattiveria del Barone Scarpia – tutto è estremo, in questa vicenda ambientata nella Roma politicamente in subbuglio del 1800. I momenti forti, nel libretto di Illica e Giacosa, non si contano: la tortura di Cavaradossi e la sua fucilazione in scena; la libidine sfrenata di Scarpia; la sua uccisione per mano di Tosca (che non fece “mai male ad anima viva”) accompagnata da un rituale tra il macabro e il solenne; il salto nel vuoto di Tosca dai bastioni di Castel Sant’Angelo.

Suspense e colpi di scena su uno sfondo storico: tratta dall’omonimo dramma di Victorien Sardou, specialista del teatro a tinte forti di moda nella Parigi di fine ’800, Tosca è già cinema. E cinematografica è la musica di Puccini, con tempi incalzanti, melodie coinvolgenti e armonie inattese.

Il Teatro Carlo Felice ripropone “Tosca” nell’applauditissimo allestimento del 2016, con la regia, le scene e le luci di Davide Livermore e i costumi di Gianluca Falaschi. Una messa in scena ricca di omaggi, in filigrana, a cineasti come Fellini, Magni, Wenders e Hitchcock, in cui, spiega il regista, lo “scontro ideologico tra lo Stato Pontificio e la modernità illuminista” è raccontato come una “protosceneggiatura cinematografica”.

Direttore: Valerio Galli

Regia, Scene e Luci: Davide Livermore

Costumi: Gianluca Falaschi

Personaggi e interpreti principali

Tosca: Maria José Siri / Donata D’Annunzio Lombardi

Mario Cavaradossi: Murat Karahan / Diego Torre / Jorge de León

Scarpia: Alberto Gazale / Carlos Almaguer / Carlos Álvarez

Angelotti: John Paul Huckle

Spoletta: Didier Pieri

Allestimento: Teatro Carlo Felice