Torta dei Fieschi, edizione 67 per la rievocazione con gioco delle coppie

Lavagna. L’evento clou dell’estate di Lavagna il 14 agosto. Alle 22 la Torta dei Fieschi, rievocazione storica delle nozze tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna Bianca De Bianchi avvenute nel 1230.

La serata è diventata famosa anche per il gioco delle coppie: si acquista un biglietto (azzurro per i maschi, rosa per le femmine) recante sopra un nome, bisogna trovare il biglietto con lo stesso nome ma di colore diverso dal proprio, e insieme si ritira la porzione di torta.

In programma corteo storico, palio d’armi, sbandieratori.

Ecco il programma

ore 21: arrivo dei novelli sposi e partenza corteo da piazza Marconi

21 – 22: corteo per le vie della città e primi spettacoli sul palco di piazza Vittorio Veneto

22 (circa): tutti in piazza V. Veneto per il Taglio della Torta e l’inizio del gioco (per chi ha i biglietti)

Durante la serata spettacoli sul palco e, al banco di distribuzione, consegna della Torta alle coppie che si sono formate in piazza.

La festa prosegue con la notte bianca e la discoteca in piazza.