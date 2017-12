Torta dei Fieschi, appuntamento imperdibile a Lavagna

Lavagna. L’evento clou dell’estate è come sempre la Torta dei Fieschi, che si svolge ogni 14 agosto.

Rievoca un capitolo importante della storia di Lavagna, quello legato al dominio dei Conti Fieschi, una nobile famiglia che fin dall’anno Mille ebbe possedimenti in tutta la Riviera di Levante.

Nel 1949, riprendendo una tradizione che si tramandava, a metà tra storia e leggenda, proprio dal periodo feudale della famiglia, vengono rievocate per la prima volta in età moderna le fastose nozze, risalenti al 1230, tra Opizzo Fiesco, Conte di Lavagna, e la nobildonna senese Bianca dei Bianchi.

Per l’occasione, ricorda la leggenda, gli sposi vollero donare alla popolazione una gigantesca torta.

Una tradizione gentile che, a distanza di sette secoli, da oltre cinquant’anni Lavagna ripropone la sera del 14 agosto, con il corteo storico per le vie del centro cittadino e il taglio della torta nuziale che attraverso una sorta di gioco delle coppie viene distribuita a tutti i partecipanti. Il dolce pesa tredici quintali ed è confezionato dai maestri pasticceri di Lavagna. Si comincia in piazza Marconi con spettacoli medievali per poi spostarsi verso piazza Vittorio Veneto.

La nottata prosegue poi con Dj set.