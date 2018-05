A Torriglia il festival del canestrelletto

Torriglia. Quest’anno il 6° Festival del canestrelletto si terrà il 3 giugno: alle 15, per le vie del borgo verranno distribuiti, nei gazebo personalizzati dei sette produttori, gli ormai famosissimi Canestrelletti di Torriglia, il tutto accompagnato dalla musica dei Caravel in via N.S. Provvidenza, da Diego Sanguineti in via Matteotti e da Roberta Salvi, in via Buranello, nel corso della giornata sia nei ristoranti che nei bar del paese menù e cocktail a tema.

Il canestrelletto ha ormai un ruolo importante all’interno delle specialità liguri e non solo e come tutte le specialità degne di nota, ha anche delle imitazioni. Da menzionare l’impegno/lavoro (che va avanti, ormai da vent’anni) degli instancabili 7 soci (Antico Forno, Pasticceria Flavia in via della Provvidenza, Pasticceria Guano in piazza Cavour, Panificio F.lli Zanardi, Non Solo Pane e Gardella dal 1953 lungo via Matteotti, Alimentari Novella in via Buranello) e del Comune di Torriglia, promotore della manifestazione, in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell’artigianato di Genova, il Parco Antola e La Pro Loco Torriglia.

Dal 1997 si è cercato di valorizzare un patrimonio di sapori e saperi, arrivando al riconoscimento del Canestrelletto di Torriglia come una delle bandiere della gastronomia ligure, ottenendo anche un riconoscimento dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il Canestrelletto di Torriglia è un marchio registrato, composto dal simbolo del canestrelletto a sei punte e dalla dicitura “Canestrelletto di Torriglia”, la commercializzazione sotto questo nome e forma, appartiene esclusivamente ai sette produttori.