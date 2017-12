Torna Smack! La fiera del fumetto: anche il nuovo Monopoly tra gli eventi

Genova. Due giorni di fiera ed eventi al 105 stadium di Genova. Dalle 10 alle 19 la grande fiera/mostra mercato con circa 70 espositori che presentano prodotti e opere del mondo della creatività, fumetti, gadgets, attrezzature per Cosplayers, videogiochi, ma anche produzioni artistiche o artigianali tematizzate con i mondi di SMACK!, associazioni di appassionati di serie tv, saghe, giochi, giochi da tavolo, cards, wargames e tantissimo altro. A SMACK! oltre ai fumetti di tutti i generi e le epoche, rari, ultime novità, introvabili, d’autore, per ragazzi, famiglie, adulti, si possono trovare i prodotti di gadgets inerenti i mondi dei personaggi tv, cinema, comics, importati direttamente dal Giappone.

Ricco lo spazio autori: Ivo Milazzo (Ken Parker) conferenza sabato pomeriggio; Andrea Broccardo (Marvel) sabato e domenica; Paolo De Lorenzi (Disney Italia) sabato e domenica; Simone Di Meo (Disney) sabato e domenica; Elena Mirulla (Cronache di Topolinia) sabato ore 15; Fabio Piacentini (Bonelli) sabato e domenica; Giovanni Talami (Bonelli) sabato e domenica; Chiara Bracale (Senpai Edizioni) sabato e domenica; Ste Tirasso (BAO Publishing) sabato e domenica; Caelpher (insegnante fumetto) sabato e domenica; Ilaria Chiocca (Kasaobake) sabato e domenica; Valeria Rossi (illustratrice freelance) sabato e domenica; Enrico Bertozzi e la Scuola Chiavarese del Fumetto.

Non mancherà la festa e il raduno dei Cosplayer. Domenica dalle 14,30 sul palco la 7a edizione del Cosplay contest: gare e ospiti.

Nella due giorni previsto anche il raduno delle associazione di costuming di Star Wars: 501st Legion Italica Garrison e Rebel Legion sono le associazioni di costuming ufficiali del mondo Star Wars più grandi del mondo, quest’anno si riuniscono nuovamente.

Nei due giorni saranno presenti i ragazzi dei notissimi gruppi/portali che trattano e promuovono la cultura Nerd. Interviste, animazioni, incontri, documentazioni in diretta della fiera è quello che faranno con la loro energia e… nerditudine.

Tra le mostre c’è anche Transformers in Italy. Sabato e domenica, in occasione dell’uscita del nuovo film dei Transformers in giugno 2017 gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Perugia si sono cimentati nell’ideazione grafica, visiva, artistica di nuovi, immaginari Transformers nati da oggetti del nostro vivere comune.

In programma anche un raduno steam punk sabato e domenica: ispirati dal famoso libro di Bruce Sterling e William Gibson, i due grandi autori del movimento Cyber Punk: La Macchina della Realtà.

L’evento clou è domenica alle 14.30: Hasbro presenta a livello nazionale “Monopoly Italia”, la nuova versione del classico gioco con i simboli delle città

italiane. Genova è rappresentata dall’Acquario di Genova. Presentazione a cura di Smack!, Hasbro con ospiti il Campione del Mondo in carica Nicolò Falcone e lo storico Presidente di Costa Edutainment Beppe Costa. Presenta Orgolio Nerd.

Tantissime le conferenze (calendario sul sito).

Costo dei biglietti 6 euro il giornaliero, 8 l’abbonamento.