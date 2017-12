Torna il Suq, edizione all’insegna del nutrimento di corpo e spirito

Genova. Torna, come tradizione a giugno, uno degli eventi più attesi dell’estate: il Festival Suq. Dal 13 al 24 giugno in piazza delle Feste al Porto antico mercatino, gastronomia ed eventi all’insegna della multiculturalità. Apertura dalle 16 alle 24 (la domenica dalle 12). Qui il programma completo giorno per giorno.

Se “Nutrire il pianeta” è lo slogan di Expo 2015, nutrimento del corpo e dello spirito è il tema che sottende al 17° Suq Festival e alle proposte della rassegna teatrale Teatro del Dialogo. L’angolatura è quella delle “persone”, del loro rapporto con la dimensione trascendente, ma anche con la corporeità: un rapporto diverso nelle epoche e nelle latitudini, interessante per un Festival che si apre da sempre a contaminazioni di stili e linguaggi e dialoga con pubblici e tradizioni differenti.

Tante le cucine che si possono assaggiare al Suq Festival: dalla giordana alla ghanese, dalla ligure all’indiana, dalla senegalese all’uruguayana, passando per marocchina, araba, fusion, colombiana, tunisina, vegana e spagnola.

Tutte le iniziative e i concerti del Suq Festival sono a ingresso gratuito, esclusi gli spettacoli teatrali (qui il programma) che hanno un costo di 5 euro.

Tra gli ospiti di questa edizione Pippo Delbono e Vauro. Non mancheranno le prelibatezze di Chef Kumalè.

Il Suq Festival offre 30 biglietti ogni sera per cittadini in difficoltà, in collaborazione con Comunità e Associazioni: per info teatro@suqgenova.it