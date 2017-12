Torna il Grande Wrestling a Genova!

Genova. I lottatori della International Wrestling Entertainment saranno di nuovo protagonisti nella storica e splendida sala del Seven Days.

La IWE presenterà infatti “Rebirth”, appuntamento che apre la nuova stagione dell’ ASD genovese, il primo appuntamento, dopo i due spettacoli “pilota” effettuati lo scorso anno e che hanno visto salire sul ring personaggi che hanno, nel corso del 2017, ottenuto importanti riconoscimenti sulla scena internazionale come Camille Grignon (awards qual miglior wrestler femminile francese 2017), Audrey Bride (stella della HCW ungherese) e Ayesha Ray (entrata nel circuito della WWE con lo spettacolo “Mae Young Classic 2017”).

Annunciate le presenze di wrestler di caratura internazionale come Fabio Ferrari, che torna nella sua Genova dopo aver girato tutta Europa e combattuto in show importanti con personaggi del calibro di Rey Misterio e Alberto Del Rio. Proprio Ferrari, terrà nel primo pomeriggio sempre al Seven Days uno stage, il primo step di tre, aperto a chiunque volesse approfondire qusta disciplina.

Ci sarà la bellissima, quanto letale, srilankese Jazz Lanka Made O’ Kane e il giovane francese di ottime prospettive Eddy Marston molto quotato in patria.

Non mancheranno poi gli idoli liguri, che sotto la bandiera della I.W.E. si sono uniti, il possente genovese Big Marcus, il veterano Violent Joe e le stelle del levante ligure Sami Grayson, Backslash insieme a tanti altri bravi wrestler provenienti un po’ da tutta Italia come Gianni Verga, Aaron Cage e il siciliano G. King solo per citarne alcuni. Insomma un bel cast molto ricco.