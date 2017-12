Torna a Genova, rinnovato, Psychiatric Circus

Genova. Dopo il grande successo dell’anno scorso, che ha toccato le 15 mila presenze in dieci giorni di spettacoli, torna dal 26 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 alla Fiera di Genova la manifestazione che ha fatto rabbrividire il pubblico di tutta Italia: Psychiatric Circus, lo spettacolo di circo-teatro rivelazione del 2015.

Lo show che racconta le terrificanti vicende del manicomio di Bergen torna a Genova e lo fa in una nuovissima veste, ricca di sorprese e novità, a partire dalla durata di 21 giorni. All’interno della manifestazione, si inserisce l’evento speciale del 31 dicembre, ovvero il Capodanno Psychiatrico, una serata per accogliere il nuovo anno in un modo del tutto particolare.

Psychiatric Circus è uno spettacolo di circo-teatro, fondato dalla storica famiglia circense Bellucci-Medini. Si tratta di uno show folle, irriverente e disturbante, che ha come protagonisti artisti, acrobati, ballerini, cabarettisti e attori provenienti da tutto il mondo. Ambientato negli anni Cinquanta nel manicomio cattolico di Bergen, in Germania, Psychiatric Circus è uno spettacolo psicotico, un viaggio nei meandri della follia, ricco di colpi di scena, dove il pubblico diventa un nuovo protagonista.

Inizio alle 21 (domenica alle 18). A capodanno si comincia alle 22 (cena inclusa). Riposo il 3 e il 10 gennaio.

Il biglietto per capodanno costa da 35 a 55 euro. Gli altri giorni da 18 a 33 euro.

Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni.