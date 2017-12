Timber Timbre apre il Mojotic Festival a Sestri Levante

Sestri Levante. Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie al precedente album Creep on Creepin’on e all’inserimento di diversi brani nelle colonne sonore di serie cult come The Walking Dead e Breaking Bad, torna in Italia in estate per tre date da non perdere dopo il grande successo delle date invernali per presentare l’ultimo album Hot Dreams, pubblicato da Arts & Crafts.

In Liguria sarà a Sestri Levante il 2 luglio grazie al Mojotic Festival. Appuntamento al Teatro Arena Conchiglia alle 21. Biglietti a 17 euro.

Con Hot Dreams,il quinto full lenght di Timber Timbre, Kirk e il fidato collaboratore di lunga data Simon Trottier aggiungono vibrante colore alla già vasta palette sonora che aveva caratterizzato i lavori precedenti, dando vita a quello che può essere definito il loro lavoro più cinematografico ed evocativo.

Il folk minimale dell’album precedente lascia spazio a un panorama sonoro più ampio arricchito da una strumentazione più varia e complessa.