The Kolors, i vincitori di Amici, sul palco del Porto Antico

Genova. The Kolors, la band che si è aggiudicata il primo posto all’edizione 2015 di “Amici”, vincendo anche il premio della critica, ha annunciato nuove date del tour, che si vanno ad aggiungere a quelle già previste di Roma e Milano e tra queste è presente quella di Genova. Appuntamento martedì 14 luglio all’Arena del Mare alle 21.30. Biglietti a 20 euro.

“Out”, il loro album, è disco d’oro dopo la prima settimana, guidando anche la classifica degli album più venduti su iTunes.

Un successo di vendite per la band guidata da Stash Fiordispino, mentre su tutti i network è in rotazione la hit Everytime.

I Kolors si formano nel 2010 e sono: Stash Fiordispino (voce, chitarra, basso e synth), Daniele Mona (synth e percussioni) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni). Presto cominciano a farsi conoscere suonando sia in Italia che all’estero fino ad aprire i concerti di artisti internazionali come Paolo Nutini, Gossip, Hurts e Atoms for Peace.