Terrazza sul mare, latino e sangria: al via la stagione estiva del Caribe Club

Venerdì 26 maggio 2017, a partire dalle 22.30, al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) doppia inaugurazione per un doppio divertimento. In occasione dell’apertura della stagione estiva, la serata vedrà la partecipazione di ospiti speciali e l’inaugurazione della pista esterna nella terrazza sul mare, per ballare sotto le stelle fino a notte fonda.

Altre novità della serata l’angolo della sangria, la zona con i divanetti e la sensual room, per trascorrere al meglio il venerdì latino più amato di Genova. Ospiti della serata i ballerini della scuola Z.max Dance School, che intratterranno il pubblico con spettacoli e animazioni. Spazio anche alla kizomba, al reggaeton e al dembow nella sala urban zone.

In caso di pioggia la serata si terrà nelle sale interne. In vista della visita del Papa, il percorso per raggiungere il locale cambierà: per chi viene dalla Val Bisagno, percorrere Corso Buenos Aires, svoltare in via Casaregis e poi svoltare a sinistra in direzione Levante; per chi arriva da Levante, percorrere Corso Italia fino a via Piave.

Info: 335207103.