Teatro dell’Ortica, doppio appuntamento tra libri e spettacoli per l’auditorium di via Allende

Genova. Sabato 27 ottobre 2018, per la stagione 2018/2019 del Teatro dell’Ortica di Genova, in programma un doppio appuntamento all’auditorium di via Allende: alle ore 19 Andrea Contini presenta il suo ultimo libro Vite Sottosopra, in cui racconta l’incontro, anche autobiografico, con la follia.

Dopo il rinfresco, alle ore 21, sul palco Quando le cose si dimenticano riaccadono: lo spettacolo, con Mirco Bonomi e Anna Solaro, che ripercorre la vita dentro e fuori dal manicomio di Armando Misuri, poeta e scrittore, recentemente scomparso.

Per info, contattare il Teatro dell’Ortica al numero 010 838 0120.